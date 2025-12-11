Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! En son 23 Ekim'de yapılan toplantıda 100 baz puanlık indirim ile faizi yüzde 39,5 olarak belirlenmişti. Bugün ise yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında yapılan toplantıda Aralık ayı faiz kararı belirlendi.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI NE OLACAK?

Ekim ayında enflasyondaki düşüşün yavaşlamasından dolayı Merkez Bankası PPK metninde, "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kasım enflasyonunun beklentilerin altında yüzde 0,87 olarak açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın bugün alacağı karar yakından takip ediliyor.

ANKET NE SÖYLEDİ?

Merkez Bankası'nın kararı öncesi ise bazı anketler gerçekleştirildi. Piyasanın nabzını tutan Piyasa Katılımcılar Anketi'ne katılan ekonomistler faizin yüzde 38,28 olacağını tahmin etmişti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyordu.

DEV BANKALARDAN TAHMİNLER

Dünya devi bankalar ise Merkez Bankası'nın kararı öncesi açıklamalarda bulundu. Deutsche Bank ve Barclays 150 baz puanlık bir indirim olasılığı görürken, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase 100 baz puanlık bir indirim daha öngörmüştü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Merkez Bankası saat 14.00'de faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan kurulda Aralık faiz kararı yüzde 38 olarak belirlendi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirdi.