AA muhabirinin Kurumdan edindiği bilgiye göre koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü, Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün bu alanlara yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destekleniyor.

Bu amaçla başlatılan "Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı"nın 3'üncü dönem çağrısı açıldı.

Çağrıyla firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik AR-GE çalışmalarıyla elde ettiği prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecek.

Projeler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yeşil dönüşüme sağlayacağı katkıda düşük karbon emisyonu, verimlilik, elektrik, su tasarrufu, geri dönüşüm gibi konular önceliklendirilecek.

Çağrıyla, Türkiye'de sanayinin düşük, orta ve yüksek teknoloji sektörlerinde iklim değişikliği odaklı ve sürdürülebilir yeşil dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, geliştirilen ürün veya hizmet ile yeşil dönüşüme uyumlu ürün ihracatının artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca, Yeşil Mutabakat ile belirlenen hedefler doğrultusunda Türkiye'nin AB başta olmak üzere, diğer ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi, yeşil dönüşüm çözümü odaklı AR-GE faaliyetlerinde özel sektör kuruluşları arasında işbirliğinin yaygınlaştırılması ve cari açığın düşürülmesi de gerekiyor.

Başvuru değerlendirme kapsamı

Söz konusu çalışmaların daha önce TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş AR-GE projelerinin devamı niteliğinde olması gerekecek.

KOSGEB, diğer ulusal ya da uluslararası fonla ve firmaların öz kaynaklarıyla yürüttüğü ve henüz ticarileşmemiş AR-GE çalışmaları da çağrı kapsamında değerlendirilecek.

KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların çağrıya başvurularına izin verilirken ortaklı başvuru da olabilecek.

Çağrıya Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek. Dünya Bankasının kısıtlı listesinde yer alan konularda faaliyet gösteren firmalar ve proje konuları çağrı kapsamı dışında tutuldu.

Çağrıya tek bir firma başvuru yapabileceği gibi, en fazla 3 ortaklı başvuru da kabul edilecek.

Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisiyle başvurabilecek.

Desteğin bir kısmı hibeye dönüştürülebilecek

Sermaye şirketlerine en fazla yüzde 50'si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak. Destek oranı sırasıyla büyük ölçekli şirketler için yüzde 70, KOBİ'ler için yüzde 80, deprem bölgesindeki KOBİ'ler için yüzde 90 olarak belirlendi.

Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecek. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacak.

Bu çağrıda, geçmiş çağrılardan farklı olarak, geri ödenebilir finansman değerinin yüzde 50'si oranında talep edilen referans mektubu ve teminat mektubu tutarları yüzde 100'e çıkarıldı.

Proje bütçesi ve süresi

Proje bütçesinin üst sınırı mikro/küçük ölçekli kuruluşlarda 11 milyon lira, orta ölçeklilerde 17 milyon lira ve büyük ölçeklilerde 32 milyon lira olacak.

Proje süresi en fazla 24 ay olurken destek süresi uzatılsa dahi bu süre aşılamayacak.

Personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımları, alet-teçhizat, yazılım ve malzeme desteklenen giderler arasında yer alacak.

Kabul edilen bütçenin büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 70'i, KOBİ'ler için yüzde 80 ve deprem bölgesindeki KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için yüzde 90'ı TÜBİTAK tarafından geri ödemeli destek olarak kuruluşa ödenecek.

Projenin başarıyla tamamlanmış olması için "üretim birimi başına elektrik tüketiminde azalma (en az yüzde 10)", "üretim birimi başına su tüketiminde azalma (en az yüzde 10)", "geri dönüştürülemeyen atık miktarında azalma (en az yüzde 10)" ve "yenilikçi yeşil teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi" gibi göstergelerden en az birini proje sonunda karşılamış olması gerekecek.

Çağrı başvurularında kuruluş bazlı ön kayıt için son başvuru 26 Ocak 2026'ya kadar yapılabilecek. Çağrı kapanış tarihi 30 Ocak 2026 olacak.