Van’da sebze ve meyve fiyatları Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken yeniden gündeme geldi. 10 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan haberimizdeki fiyatlarla mevcut tezgâh fiyatları karşılaştırıldığında birçok üründe önemli artış yaşanırken, bazı ürünlerde ise fiyatların gerilediği görüldü.

PATLICANIN FİYATI ŞAŞIRTIYOR

Güncel tezgâh fiyatlarına göre patlıcan 250 TL’den satılırken, aynı ürün 10 Şubat’ta 120’ye tezgâhlardaki yerini almıştı. Buna göre patlıcan fiyatı 130 TL artarak yaklaşık yüzde 108,3 yükseldi. Kabak ise bir ay önce 110 TL iken şu anda 90 TL’den satılıyor. Bu durumda kabakta 20 TL düşüş yaşanırken fiyat yaklaşık yüzde 18,2 geriledi.

1 ay önceki fiyatlara göre kapya biberin fiyatı 120 TL’den 180 TL’ye çıkarken, bu ürün 60 TL artışla yüzde 50 yükseldi. Biber fiyatı ise 100 TL’den 160 TL’ye çıkarak 60 TL artış ve yaklaşık yüzde 60 yükseliş göstermiş oldu. Domatesin fiyatı 90 TL’den 100 TL’ye çıkarken, böylece 10 TL artışla yaklaşık yüzde 11,1 oranında yükseliş oldu. Ispanağın fiyatı 45 TL’den 70 TL’ye çıkarak 25 TL arttı ve yaklaşık yüzde 55,6 yükseldi.

Patatesin fiyatı 23 TL’den 30 TL’ye çıktı, bu artış 7 TL ve yaklaşık yüzde 30,4 olarak kaydedildi. Kuru soğan ise 15 TL’den 25 TL’ye yükseldi; böylece 10 TL artış ve yaklaşık yüzde 66,7 yükseliş görüldü.

MEYVE FİYATLARI

Meyve fiyatlarında da benzer değişimler yaşandı; armut 130 TL’den 200 TL’ye çıkarak 70 TL artış ve yaklaşık yüzde 53,8 yükseliş gösterdi. Elma 110 TL’den 140 TL’ye yükselerek 30 TL artışla yaklaşık yüzde 27,3 arttı. Mandalina ise 45 TL’den 70 TL’ye çıktı, bu durumda 25 TL artış ve yaklaşık yüzde 55,6 yükseliş yaşandı.

Marul fiyatları ise bir ay önce 50 ila 100 TL arasında değişirken, güncel tezgâhlarda 100 TL seviyesinde yer alıyor. En düşük fiyat üzerinden hesaplandığında marul 50 TL artışla yüzde 100 yükselmiş oldu.

Ayrıca ayva 170 TL, elma 140 TL, armut 200 TL, kivi 170 TL, mandalina 70 TL, lahana 25 TL, salatalık 100 TL, domates 100 TL, patates 30 TL, kuru soğan 25 TL, ıspanak 70 TL, marul 100 TL, limon 100 TL, kapya biber 180 TL, patlıcan 250 TL, dolma biber 200 TL, biber 160 TL, kabak 90 TL ve muz 180 TL’den satışa sunuluyor.

Esnaflar, yaşanan fiyat artışını savaş ortamında akaryakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte nakliye ücretlerinin katlanmasına bağlıyor.