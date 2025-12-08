Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van’da 3 eski hükümlü işçiyi istihdam edecek. En az ilkokul, en fazla lisans bölümlerinden mezun kişilerin başvuru yapabileceği işçi alımında, 2 işçi sürücü operatörü (kar temizleme makinesi operatörü) pozisyonunda ve 1 işçi ise atölye usta yardımcısı (otomotiv mekanikeri) pozisyonlarında çalıştırılacak.

BAŞVURULAR 5 GÜN İÇİNDE OLMALI

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde 8 Aralık Pazartesi günü yayımlanan ilan ile talep şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuruların yapılabileceği belirtildi.

Eski hükümlü işçi alımında aranan şartlar;

-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.

-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

- Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

-İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday, doğrudan 23/12/2025 tarihinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kıyıcak Mah. 5033 sok. No:2 Edremit/VAN adresinde saat 10.00'da noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecektir.

İlanların son başvuru tarihi ise 13 Aralık 2025 Çarşamba günü sona erecek.

İlan ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden ve kamu iş ilanları resmi internet sayfasından Karayolları eski hükümlü işçi alımı’ sayfasından öğrenilebilecek.