İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 2. Başkanı Veysi Gençer, sosyal medya hesabından yaptığı sert ve dikkat çekici paylaşımla Van kamuoyuna sitem etti.

Gençer, Trabzon’da oynanan maç sonrası gösterilen misafirperverliğe dikkat çekerek, Trabzon’da valilikten siyasete, taraftardan iş dünyasına kadar herkesin takımına sahip çıktığını vurguladı. Aynı hassasiyeti Van’da göremediklerini ifade eden Gençer, Vanlı milletvekilleri, belediye başkanları, iş insanları ve STK temsilcilerinin Vanspor’un mücadelesine sessiz kaldığını dile getirdi.

“Bu takım tarih yazmaya çalışırken, Van’da derin bir sessizlik var” diyen Gençer, tebrik mesajı dahi paylaşılmamasını eleştirdi. Vanspor’un yalnız olmadığını ancak yalnız bırakıldığını söyleyen Gençer, bu duyarsızlığın sadece kulübe değil, Van şehrinin tamamına yapılmış bir saygısızlık olduğunu kaydetti.

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Gençer, Vanspor’un seçim dönemlerinde hatırlanıp sonrasında unutulmaması gerektiğini belirterek, “En büyük sevda lafla değil, duruşla belli olur” dedi.

Paylaşımını “Ya bu takıma sahip çıkacaksınız ya da tarih sizi Vanspor yükselirken kaybolanlar olarak yazacak” sözleriyle bitiren Gençer, Van kamuoyunu Vanspor’a destek olmaya çağırdı.

Sitem etme vakti geldiyse ilk sıra benim!!!

Vanlı değerli büyüklerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, iş insanlarımız, STK başkanlarımız ve kendini “Van’ın sahibi” gören herkes!

Trabzon’da oynadığımız maçtan sonra bir teşekkür mesajı yazdım. O mesaj Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından okundu, paylaşıldı, alkışlandı. Çünkü Trabzon’da bir şehir nasıl takımına sahip çıkar, herkes gördü. Vali’sinden emniyet müdürüne, taraftarından siyasetçisine kadar herkes aynı anda “Hoş geldiniz” dedi ve bizi bağırlarına basacak kadar ağırladı.

Peki Van’da ne oldu?

Koca bir hiç!

Ne bir milletvekilimizden tebrik,

ne bir belediye başkanımızdan paylaşım,

ne bir oda başkanından mesaj,

ne de kendini “Van’ın en büyük iş insanı” diye tanıtanlardan tek bir kelime…

Sıfır!

Bu takım tarih yazmaya çalışırken, siz hâlâ koltuklarınızda sessizce oturuyorsunuz.

Rahat mı o vicdanınız ?

Trabzonspor şampiyonluk peşinde koşarken oradaki vekiller, başkanlar, iş insanları gece gündüz takımın yanında. Bizimkiler ise ancak seçim zamanı “Vanspor bizim her şeyimiz”

“Biz size dua edeceğiz”

diye poz veriyor, sonrası yok!

Bu takım sizin değil miydi?

Bu çocuklar sizin çocuğunuz değil miydi?

Yoksa Vanspor sadece sizin reklam yüzünüz, seçim malzemeniz mi?

Açıkça söylüyorum:

Bu duyarsızlık sadece bir takıma değil, koskoca Van şehrine yapılmış en büyük saygısızlıktır!

Eğer bu şehre, bu forma’ya, bu çocuklara sahip çıkmayacaksanız, lütfen bir daha hiç kimse çıkıp “Van’ın en büyük sevdalısı benim” demesin. Çünkü en büyük sevda lafla değil, duruşla belli olur.

Son sözüm:

Ya bu takıma sahip çıkacaksınız,

ya da tarih sizi “Vanspor yükseldiğinde kaybolanlar” olarak yazacak.

Karar sizin.

Ama bilin ki bu çocuklar sahada sonuna kadar savaşırken, siz tribünde değil, evde sessizce oturuyorsanız… asıl yenilen siz olursunuz.

Van uyan!

Vanspor yalnız değil, yalnız bırakılıyor!