Ligde kötü gidişata dur demek isteyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bugün deplasmanda konuk olacağı Manisa Futbol Kulübü maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Kırmızı-siyahlı ekibimizin yer aldığı Trendyol 1. Lig’de 16. hafta heyecanı sürerken, dün başlayan haftanın maçları bugün Van Spor ile Manisa FK arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek ve ardından oynanacak son maçlarla tamamlanacak.

LİGDE KIYASIYA MÜCADELE

Trendyol 1. Lig’de hem üst sıralarda kıyasıya rekabet yaşanırken, son sıralarda yer alan takımlar ise düşme hattından uzaklaşmak için büyük çaba harcıyor.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise Manisa deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

VAN SPOR’DA HEDEF YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇMEK

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan kırmızı-siyahlı ekip, 3 haftalık galibiyet özlemini dindirmek istiyor.

Ev sahibi Manisa FK ise taraftarı önünde alt sıralardan kurtulabilmek için sahasında baskılı bir oyun ortaya koyarak 3 puana ulaşmayı amaçlıyor.

12.haftaya kadar topladığı puanlarla dikkat çeken İmaj Altyapı Van Spor FK, son 3 haftada zorlu süreçlerden geçti ve galibiyet elde edemedi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında deplasmanda Süper Lig ekibi Trabzonspor’a konuk olan Van ekibi, maçtan mağlubiyetle ayrılsa da 90 dakika boyunca sergilediği mücadeleyle birçok kesimden takdir toplamıştı.

Kupa maçında yeniden yükselişe geçme sinyali veren kırmızı-siyahlı ekip, Manisa deplasmanında alacağı 3 puanla hem çıkışa geçmek hem de taraftarını sevindirmek istiyor.

HAZIRLIKLAR MANİSA’DA TAMAMLANDI

Trabzon’daki kupa mücadelesi sonrası Manisa’ya geçerek çalışmalarını burada sürdüren İmaj Altyapı Van Spor’da, sakat oyuncuların durumu ve takımın hangi 11’le sahaya çıkacağı da merak ediliyor.

Kırmızı-siyahlılar özellikle takımın en golcü ismi Ivan Cedric ile gol yollarında etkili olmayı amaçlıyor.

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

Trendyol 1. Lig’in 16. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşması, bugün saat 16.00’da başlayacak ve 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

KARŞILAŞMA 3 KANALDAN CANLI YAYINLANACAK

Manisa’daki karşılaşmanın başlamasına saatler kala, tribünlerde yerini alamayacak sporseverler maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Sporseverler müsabakayı TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve Tabii ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

BİLET FİYATLARI

Karşılaşmaya taraftarların ilgi göstermesi beklenirken, mücadele için belirlenen bilet fiyatları da dikkat çekti. Misafir tribün bilet fiyatı ile ev sahibi kapalı alt tribün bilet fiyatı 45 TL olarak belirlenmişti.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK puan sıralamasında rakibinin önünde yer alıyor. Van ekibi 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 21 puanla 10. sırada bulunurken; ev sahibi takım ise 3 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet ve 13 puanla 18. sırada yer alıyor.

Vanlı sporseverler, takımlarının Manisa’da sahaya koyacağı mücadeleyi merakla takip edecek.