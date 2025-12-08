Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan İmaj Altyapı Van Spor FK, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Vanspor’un galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Karşılaşma için Van, İstanbul, Denizli, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden Manisa’ya gelen bine yakın taraftar, 90 dakika boyunca deplasman tribününde takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçın ardından futbolcuları tribüne çağıran Vanspor taraftarı, geçen haftaki “Hakan Kutlu istifa” tepkisini hatırlatarak,

“O gün sorumluluğu üstlenmiştiniz. Bu mağlubiyetin sorumlusu kim?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Deplasman tribünündeki bu çıkış, mağlubiyetin yanı sıra taraftar cephesindeki gergin atmosferi de gözler önüne serdi.