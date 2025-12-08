GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

VAN SARAY ÖĞRETMENEVİ 32 KALEM 2 KISIM KIRMIZI ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ , SEBZE VE MEYVE mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin Tarih ve Saati : 18.12.2025 - 11:00 Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : SARAY ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İhale konusu mal alımının Adı : VAN SARAY ÖĞRETMENEVİ 32 KALEM 2 KISIM KIRMIZI ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ , SEBZE VE MEYVE Niteliği, türü ve miktarı : VAN SARAY ÖĞRETMENEVİ 32 KALEM , 2 KISIM SARAY ÖĞRETMENEVİ KIRMIZI ET, TAVUK ÜRÜNLERİ , SEBZE VE MEYVE İHALESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Saray Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün sorumlu personelinin göstereceği yer. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen işe başlama tarihinden 26.06.2026 tarihine kadar kurum idaresinin belirlediği tarihlerde peyder pey alım yapılacaktır. İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün içinde Katılım ve yeterlik kriterleri: Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir: Teklif mektubu. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler: Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler. Geçici teminat. 4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.



Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Ürünlerin taze olarak getirilmesi için İhaleye katılacak olan firmaların VAN il sınırları içinde olması veya Van il sınırları içerisinde muhafaza depoları bulunması gerekmektedir.