Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak Edremit ilçesinde 800 yataklı şehir hastanesi binasının yapımına devam ediliyor. 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane ve 168 yataklı yoğun bakım ünitesinin yer alacağı hastane, Edremit’te mevcut hastane kampüsünün yanındaki 240 bin metrekarelik alanda yapılacak. Ancak şehrin en yoğun güzergahlarından birinde inşa edilen şehir hastanesinin trafik akışını nasıl etkileyeceği, son dönemde kentte en çok tartışılan başlıklardan biri haline geldi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, şehir hastanesinin trafik yoğunluğuna neden olacağı yönündeki kaygılara ilişkin wanhaber’e değerlendirmelerde bulundu.

Tosun, sağlık hizmetlerinin yeni binada daha geniş bir alanda sunulacağı için mevcut kampüsün yoğunluğunun da dengeleneceğini belirtti.

“TRAFİĞE ETKİSİNİ AZALTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Yeni hastanenin hizmete girmesiyle birlikte kentin sağlık altyapısında önemli bir kapasite artışı sağlanacağı, ancak bunun trafiğe etkisinin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydeden Tosun, şunları kaydetti:

“Şu an bölge hastanesine günlük ortalama 15 bin hasta geliyor ve toplam giriş 30 bin ila 35 bin kişiye ulaşıyor. Bu nedenle otopark yetersiz kalıyor, ancak şehir hastanesi tamamlandığında otopark kapasitesi 2,5 kat artacak. Ayrıca İpekyolu ve Tuşba’da yapılacak yeni hastaneler devreye girdiğinde, bölge hastanesine gelen 15 bin hastanın yaklaşık 5–6 bininin bu iki hastaneye yönlendirilmesi hedefleniyor. Böylece hem trafik hem de otopark sorunu önemli ölçüde azalacak.”