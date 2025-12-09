Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, rüzgar ve yağmurun baca çekişini bozarak fark edilmeden ölümcül gaz birikimine yol açabileceğini belirterek dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Özellikle kapalı ve soğuk havalarda dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Sarıkaya, rüzgar ve yağmurun baca çekişini etkilediğini, bunun da fark edilmeden ölümcül gaz birikimine yol açabileceğini söyledi.

Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve halsizlik gibi belirtilerde vatandaşların ortamı hemen terk ederek 112’yi araması gerektiğini kaydeden Sarıkaya, şunları söyledi;

“Vanlı hemşerilerimizin dikkatine: Havaların rüzgarlı ve yağışlı seyrettiği günlerde Van’da soba kaynaklı karbon monoksit zehirlenmesi vakalarında artış görülmektedir. Rüzgar ve yağmur baca çekişini bozarak, fark edilmeden ölümcül gaz birikimine yol açabilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve halsizlik varsa beklemeden ortamı terk edin, 112’yi arayın. Baca bakımı, iyi havalandırma ve sobayı uykuda yakmamak hayat kurtarır. Lütfen dikkat edelim.”