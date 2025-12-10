İçişleri Bakanlığınca Van'ın Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyete başlayan merkez, açıldığı günden bu yana milyonlarca çağrıya cevap verdi. 112 ambulansın yanı sıra 155 Polis İhbar, 110 İtfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 158 Sahil Güvenlik gibi tüm acil ihbar hatlarını tek çatı altında toplayan merkez, 2025 yılında da yoğun bir çalışma yürüttü. Merkezin kurulduğu ilk yıllarda asılsız çağrı oranı yüzde 98'lere kadar çıkarken, yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla bu oran yüzde 75'e kadar geriledi.

"Yüzde 75'in büyük bölümü çocukların açıp kapattığı çağrılar"

İHA muhabirine konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ebru Özcanan, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin çağrı aldıklarını ve bunların yüzde 80'inin asılsız olduğunu hatırlattı. Bu yıl ise rakamın 1 milyon 277 bin olduğunu ifade eden Merkez Müdürü Özcanan, "Asılsız çağrı oranı yüzde 75'e düştü. Ancak bu yüzde 75'in önemli bir bölümü, anons esnasında kapanan çağrılardan oluşuyor. Bu durum, çocukların anne ve babalarına danışmadan telefonu açıp karşı tarafa konuşmadan kapatmalarından kaynaklanıyor ve sistemde asılsız çağrı olarak görünüyor. Bunun dışında, son 7 ayda 13 ilçemizin 9'unda tüm muhtarlara ve okullara gidilerek bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sayesinde asılsız çağrıların önüne büyük oranda geçildi" dedi.

"İlk asılsız çağrıda bin 500 lira ceza uygulanıyor"

Türkiye'de muhtarlara yönelik bu kapsamda bilgilendirme çalışması yapan ilk il olduklarını dile getiren Özcanan, "Kalan 4 ilçedeki muhtarlara da önümüzdeki bir ay içinde gidilerek tanıtım yapılması planlanıyor. Muhtarlarımızın desteğiyle mahalle sakinlerinin bilinçlendirilmesi sağlanacak ve asılsız çağrıların önüne geçilmiş olacak. Aynı şekilde okullarda da para cezası konusu öğrencilere anlatıldı. Normalde asılsız çağrı yapıldığında bin 500 lira para cezası uygulanıyor. Tekrarı halinde bu ceza 3 bin lira oluyor. Ayrıca, ekiplerin olay yerine sevk edildiği asılsız ihbarlarda, çağrının gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi halinde ceza 15 bin lira, tekerrüründe ise 30 bin lira olarak uygulanıyor. Bu bilgiler hem vatandaşlara hem öğrencilere aktarıldı" diye konuştu.

Yapılan çalışmalar neticesinde asılsız çağrıların giderek düştüğünü ifade eden Özcanan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalarla asılsız çağrı oranının düşürülmesi hedefleniyor. Yüzde 80'den yüzde 75'e gerilese de, bu oranın önemli kısmının çocukların kısa süreli aramalarından kaynaklandığı tespit edildi. Asılsız çağrıların önüne geçebilmek için özellikle anne ve babaların çocukları uyarması ve telefon kullanımı konusunda dikkatli olması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın desteğinin bu süreçte önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor."