"Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir" vizyonuyla Türkiye genelinde ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan TEGV, Muradiye’deki öğrenim biriminde yürütülen çalışmaları protokol üyelerine tanıttı. Kaymakam Türkmenoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alhan, birimdeki etkinlikleri, gönüllü faaliyetlerini ve çocuklara yönelik eğitim programlarını yerinde inceledi. Ziyarette TEGV çalışanları ve gönüllüleriyle de bir araya gelen Kaymakam Türkmenoğlu ile Alhan, vakfın yürüttüğü eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve geleceğe yönelik işbirliği projelerini değerlendirdi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, TEGV’in ilçede üstlendiği rolün önemli olduğunu belirterek, "TEGV’in Muradiye’de yürüttüğü çalışmalar takdire şayan. Çocukların eğitimine katkı sunan tüm gönüllü ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. İlçe genelinde çocukların nitelikli eğitim desteklerini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen TEGV, Türkiye genelindeki 62 etkinlik noktasında uyguladığı özgün eğitim modeliyle öne çıkıyor. Vakıf, 30 yılda 108 bini aşkın gönüllünün desteğiyle 3,2 milyondan fazla çocuğa ulaştı.