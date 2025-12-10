Türk Hava Kurumu’nun 100. yılı kapsamında sahnelenen, Mansur Erk’in yazdığı ve Orhan Karataş’ın yönettiği “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” adlı tiyatro oyunu; Hürkuş’un yaşamını izleyiciyle buluşturuyor. Oyunda T. Murat Demirbaş tek kişilik performansıyla sahne alacak.

OYUN 4 SEANSTA SERGİLENECEK

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu kurumların organizasyonuyla gerçekleştirilecek gösterimler, 11 Aralık Perşembe günü saat 10.00 ve 13.00 ile 12 Aralık Cuma günü saat 13.00 ve 18.00 olmak üzere dört seansta sahnelenecek.

Etkinlik, Van Büyükşehir Belediyesi Hacı Bekir Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

TİYATRO OYUNU ÜCRETSİZ OLACAK

Vecihi Hürkuş’un ilham dolu hayat hikayesini sahneye taşıyan oyun, Vanlı öğrencilere ve tüm sanatseverlere ücretsiz olacak.