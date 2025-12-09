Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesi Maraş Caddesi civarında bulunan bir otelin restoran katında dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Restoran bölümünde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek işletmeyi sardı. Yoğun dumanın yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler hem içeriden hem dışarıdan müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma yürüttü.

Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından, gün ağarınca yapılan incelemelerde restoranın büyük bölümünün küle döndüğü görüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, işletmede büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.