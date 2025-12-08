Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan genel ticaret sistemi verilerine göre ihracat 2025 yılı ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan rapora göre ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,3 artarak 65 milyar 913 milyon dolardan, 74 milyar 683 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 ocak - ekim döneminde yüzde 76,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 75,0'a geriledi.

VAN’DA İTHALAT BİR YILDA YAKLAŞIK YÜZDE 79 ARTTI

Van’da ise ithalat, 2024 yılının ocak–ekim döneminde 33 milyon 595 bin dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılının aynı döneminde ise ithalat 60 milyon 82 bin dolara yükseldi. Böylece kentte ithalat hacmi bir önceki yıla göre 26 milyon 487 bin dolar arttı ve artış oranı yüzde 78,8 olarak kaydedildi.

VAN’DA İHRACAT BİR YILDA YÜZDE 13,6 AZALDI

Van’da ihracat, 2024 yılının ocak–ekim döneminde 23 milyon 334 bin dolar olarak kaydedildi. 2025 yılının aynı döneminde ise ihracat 20 milyon 164 bin dolara geriledi. Böylece kentte ihracat hacmi bir önceki yıla göre 3 milyon 170 bin dolar azaldı ve düşüş oranı yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

VAN’DA DIŞ TİCARET AÇIĞINDAKİ MAKAS GİDEREK AÇILIYOR!

Van’da dış ticaret açığı, 2024 yılının ilk 10 ayında 10 milyon 261 bin dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılının aynı döneminde ise dış ticaret açığı 39 milyon 918 bin dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı bir önceki yıla göre 29 milyon 657 bin dolar arttı; artış oranı yüzde 289 olurken, açığın büyüklüğü yaklaşık 3,9 katına çıktı.