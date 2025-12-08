Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölgeye dair hava tahmin raporunu paylaştı. Tahminlere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Van’da bugün çok bulutlu bir hava öngörülürken, bazı ilçelerde de aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor. Van’da havanın Salı ve Çarşamba günlerinde yağışlı olması öngörülüyor.

Van’da 4 günlük hava tahmini şu şekilde;

İPEKYOLU:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

TUŞBA:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

EDREMİT:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

BAHÇESARAY:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

BAŞKALE:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

ÇALDIRAN:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

ÇATAK:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

ERCİŞ:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

GEVAŞ:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

GÜRPINAR:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

MURADİYE:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

ÖZALP:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

SARAY:

09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu

12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu