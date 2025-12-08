Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölgeye dair hava tahmin raporunu paylaştı. Tahminlere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Van’da bugün çok bulutlu bir hava öngörülürken, bazı ilçelerde de aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor. Van’da havanın Salı ve Çarşamba günlerinde yağışlı olması öngörülüyor.
Van’da 4 günlük hava tahmini şu şekilde;
İPEKYOLU:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
TUŞBA:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
EDREMİT:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
BAHÇESARAY:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
BAŞKALE:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
ÇALDIRAN:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
ÇATAK:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
ERCİŞ:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
GEVAŞ:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
GÜRPINAR:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
MURADİYE:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
ÖZALP:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
SARAY:
09 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
10 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
11 Aralık Perşembe: Çok bulutlu
12 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu