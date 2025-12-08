Van’ın Tuşba ilçesinde dün gece kaydedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem, merkez ilçe ve çevre bölgelerde hissedilerek vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. AFAD verilerine göre 6,11 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, özellikle yüzeye yakın konumu nedeniyle geniş bir alanda etkili oldu.

Depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, bölgedeki Çolpan Fayı ve çevresindeki diğer bindirme faylarının dönemsel olarak benzer büyüklükte depremler ürettiğini belirterek, yaşanan sarsıntının olağan jeolojik süreçlerin bir parçası olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Ali Kılıçer, depremin Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Çolpan Fayı üzerinde meydana geldiğini ve bölgenin doğal döngüsü içinde görülen rutin bir sarsıntı niteliği taşıdığını söyledi.

Van merkez çevresinde Çolpan, Alaköy, Yeni Köşk, Kozluca ve benzeri gibi çok sayıda bindirme fayının bulunduğunu belirten Kılıçer, bu hatların yıl boyunca benzer büyüklüklerde depremler ürettiğinin altını çizdi.

“BU TÜR DEPREMLERLE YAŞAMAYI ÖĞRENMEMİZ GEREKİR”

Kılıçer, dün akşam saatlerinde meydana gelen depremin tamamen kendi mekanizmasına sahip bağımsız bir fay hareketi olduğunu aktararak şunları kaydetti:

“Bu bölgede yaşıyorsak bu tür depremlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu alışkanlığı da ancak afet yönetiminin temel ilkelerini hayatımıza dahil ederek kazanabiliriz. Depremler yalnızca yaşandıkları gün aklımıza gelmemeli; bu bölgede her an bu büyüklükte depremler olabileceğini bilerek yaşamımızı sürdürmeliyiz. Tekrar söylemek isterim; korkulacak bir durum yok. Az önce saydığım tüm faylar her yıl bu ölçekte depremler üretmeye devam edecek ve bizim de bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.”

Doç. Dr. Kılıçer; “Bindirme türü depremlerde geniş bir alanda hissedilme yaygın bir durum. Bu birinci etmen, ikincisi, depremin büyüklüğü; 4.5 gibi bir büyüklük geniş bir bölgede hissedilebilir. Üçüncüsü ise depremin derinliği; bu deprem yaklaşık 6–7 kilometre derinlikte, yani yüzeye yakın bir alanda meydana geldi. Bu da çevre ilçelerde ve diğer bölgelerde sarsıntının hissedilmesine neden oldu” diye kaydetti.