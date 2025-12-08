Van’da görev yapan doktor sayısı, branşlarıyla birlikte belli oldu. Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, WanHaber’e yaptığı değerlendirmede, Van’daki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu ve branşlara göre hekim sayılarını açıkladı.

Günlük ortalama 25 binin üzerinde hastanın muayene edildiği Van’da, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde görev yapan doktor sayısı belli oldu. Doğu Anadolu’nun en kalabalık ili olan Van’da toplam 957 uzman doktor ve 1.292 pratisyen/uzman dahil olmak üzere toplam 2.249 hekim hizmet veriyor.

Kamu hastanelerinde 687 uzman doktor 807 pratisyen doktor, özel hastanelerde 115 uzman doktor ve 29 pratisyen doktor bulunurken, üniversite hastanesinde ise 155 uzman doktor ve 456 pratisyen doktor hizmet veriyor.

İşte Van genelinde branş branş doktor sayılarına ilişkin güncel liste;

Acil Tıp: 43

Adli Tıp: 8

Aile Hekimliği: 67

Algoloji: 2

Anesteziyoloji ve Reanimasyon: 56

Beyin ve Sinir Cerrahisi: 13

Cerrahi Onkoloji: 2

Çocuk Acil: 1

Çocuk Cerrahisi: 6

Çocuk Endokrinolojisi: 2

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları: 1

Çocuk Genetik Hastalıkları: 1

Çocuk Göğüs Hastalıkları: 1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları: 2

Çocuk Kardiyolojisi: 4

Çocuk Metabolizma Hastalıkları: 1

Çocuk Nörolojisi: 3

Çocuk Radyoloji: 1

Çocuk Romatolojisi: 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 83

Çocuk Ürolojisi: 1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: (Sayı belirtilmemiş)

Deri ve Zührevi Hastalıkları: 11

El Cerrahisi: 1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları: 5

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji: 18

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: 25

Gastroenteroloji: 3

Gastroenterolojik Cerrahi: 2

Gelişimsel Pediatri: 1

Genel Cerrahi: 31

Geriatri: 1

Göğüs Cerrahisi: 7

Göğüs Hastalıkları: 21

Göz Hastalıkları: 29

Halk Sağlığı: 13

Hava ve Uzay Hekimliği: 1

Hematoloji: 2

Histoloji ve Embriyoloji: 5

İç Hastalıkları: 90

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları: 2

İş ve Meslek Hastalıkları: 1

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi: 3

Kadın Hastalıkları ve Doğum: 66

Kalp ve Damar Cerrahisi: 11

Kardiyoloji: 22

Klinik Nörofizyoloji: 1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları: 29

Nefroloji: 3

Neonatoloji: 6

Nöroloji: 19

Nükleer Tıp: 3

Ortopedi ve Travmatoloji: 37

Patoloji: 2

Perinatoloji: 5

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: 9

Radyasyon Onkolojisi: 4

Radyoloji: 39

Romatoloji: 3

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: 28

Spor Hekimliği: 2

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp: 1

Tıbbi Biyokimya: 27

Tıbbi Genetik: 3

Tıbbi Mikrobiyoloji: 11

Tıbbi Onkoloji: 10

Tıbbi Patoloji: 17

Üroloji: 22

Yoğun Bakım: 4

Van İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, “Veriler içerisinde ilimizde olan, ilimize geçici görev ile gelen, iller arası Aile Hekimliği Kurası ile gelen, kadrosu bizde olup iller arası aile hekimliği kurası ile giden, geçici görev ile giden, ücretsiz izinde olan, başka il ve kurumda görevli olan, 663 sayılı khk kapsamında yönetici olan ve yönetici olarak il dışına görevlendirilen uzman tabip ve tabip sayıları mevcut sayılara dahil edilmiştir. Bu kapsamda 18 uzman hekim yönetici, 32 uzman aile hekimi, 3 uzman iller arası aile hekimliğine gitti ve 7 uzman hekim ise başhekimliği yardımcılığı yapmaktadır. Ayrıca 9 yan dal uzmanı ana dal uzmanı olarak çalışıyor.” denildi.