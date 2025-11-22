Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van’da göz, cildiye ve diğer bazı polikliniklerde randevu süreçleri ve çözüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Van genelinde göz, cildiye ve diğer bazı polikliniklerde randevu süreçlerinde zaman zaman yoğunluğuna dair açıklamalarda bulunan Op. Dr. Muhammed Tosun, birçok sağlık sorununu aile hekimleri aracılığıyla çözmenin mümkün olduğunu ve bu sayede hastaların bekleme sürelerinin kısalabileceğini ifade etti.

Van’da bulunan hekim sayısının, Türkiye genelinde bulunan hekim sayısı ortalamalarına yakın olduğunu aktaran Tosun, şunları kaydetti:

“Van’da, göz ve cildiye polikliniklerinde randevu bulmak son zamanlarda biraz zorlaştı. Aile hekimlerine gerekli eğitimler verilip, birinci basamakta sorunların çözülmesi hedefleniyor. Dermatoloji polikliniğine başvuran hastaların yaklaşık yüzde 60’ı, aslında aile hekiminde çözülebilecek sorunlarla geliyor. Buna rağmen hastalar doğrudan cildiye muayenesi talep ediyor; hatta bazıları, cildiye yerine çocuk alerji veya başka branşlara direkt yönlendirme istiyor. Bu nedenle basamaklandırmayı iyi kullanmak gerekiyor. Göz alanında da durum benzer, daha önce gözle ilgili ilaçlar sadece göz hekimleri tarafından yazılabiliyordu; artık SGK düzenlemeleriyle aile hekimleri de bu ilaçları reçete edebiliyor. Böylece hastaların çoğu, göz hekimine randevu almadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.”

“HALKIN ÖNCELİKLE AİLE HEKİMLERİNE BAŞVURMASI GEREKİYOR”

Sağlık hizmetlerinde kalıcı çözümler için yalnızca hekim atamanın yeterli olmadığını, gelen hekimlerin bölgede uzun süre hizmet verebilmesini sağlayacak sosyal ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Tosun, “Poliklinik sayımız yeterli ve ciddi bir bekleme problemi yok. Diş hizmetlerinde büyük bir sorun bulunmuyor. Göz ve KBB branşlarındaki randevu sorunlarını da çözmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık yüzde 90’lık kısmında büyük bir sorun yok, ancak bu sürecin tamamen başarılı olması için halkın aile hekimlerine öncelikle başvurması gerekiyor.” dedi.

Ayrıca, vatandaşların öncelikle aile hekimlerine başvurmasının sistemin daha etkin çalışmasını sağlayacağı ve hastaların uygun kontenjanlar dahilinde ilgili polikliniklere yönlendirilebileceğini söyleyen Tosun, “Aile hekimleri, hastaların yaklaşık yüzde 60’ının sorununu çözebiliyor ve çözemediklerini uygun kontenjan dahilinde ilgili branşlara yönlendirebiliyor. Böylece hastalar aynı gün veya bir sonraki gün randevu alabiliyor.” ifadelerini kullandı.