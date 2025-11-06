Van'da son 3 yılda 75 bin kadının ücretsiz meme kanseri taramasından geçtiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, KETEM'lerdeki taramaların erken teşhise büyük katkı sağladığını vurguladı.

“BÜYÜK ÇAPLI BİR PROGRAM YÜRÜTÜLÜYOR”

Op. Dr. Muhammed Tosun, il genelinde çok büyük bir meme kanseri taraması gerçekleştirildiğini aktararak, “İl genelinde, kadınların erken teşhis ve tedavi şansını artırmak amacıyla çok büyük ölçekli bir meme kanseri tarama programı yürütülüyor. Ülkemizde, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri gibi üç önemli kanser türünün taramaları, hiçbir ücret talep edilmeden devlet tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.” dedi.

“VAN EN FAZLA TARAMANIN YAPILDIĞI İLLER ARASINDA”

Tosun, ülkemizde meme kanseri taramalarının yanı sıra rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramalarının da ücretsiz yapıldığını belirterek, bu üç kanser türünde Van’ın ülke genelinde en fazla tarama gerçekleştirilen illerden biri olduğunu ifade etti.

Kanser taramaları sonucu teşhis konulan hastaların takip ve tedavilerinin yapıldığı, bu hastalıktan kaynaklı herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktaran Tosun, son olarak şunları söyledi:

“Biz, bu üç kanser türünde de Türkiye genelinde en fazla tarama gerçekleştiren illerden biri olarak öne çıkıyoruz ve bu taramalarda ilk üç sırada yer alıyoruz. Son üç yıl içinde, yaklaşık 75 bin civarında kadını bu kapsamlı tarama programlarına dahil ederek sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Bunlardan 3 bin 400 tanesi ileri tetkik gerektirecek şekilde şüpheli bulunmuş, yani toplam tarananların yaklaşık yüzde 5’i gibi bir orana tekabül ediyor.

Şüpheli vakaların yüzde 51’ine ise kesin kanser tanısı konulmuş olup, bu da genel tarama içindeki oran olarak yüzde 1,2’ye denk geliyor. Böylece, taranan kadınların yüzde 1,2’sinde kanser tanısı almış olsak da, şu ana kadar bu hastalarımızdan herhangi birini vefat nedeniyle kaybetmiş değiliz; hepsi tamamen kurtulmuş olanlar, ameliyatlarını başarıyla geçirmiş ve düzenli takip altında tutulanlar şeklinde sağlıklı bir süreç izleniyor.”