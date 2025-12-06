Van’ın sağlık altyapısında uzun süredir gündemde olan şehir hastanesi planlamasıyla ilgili yeni detaylar netleşmeye başladı. Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kentteki sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek planlanan şehir hastanesinin bölge için taşıdığı kritik öneme değindi.

Hastanelerde artan hasta yükü, uzman hekim ihtiyacı ve sağlık hizmetlerinde erişilebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir planlama yürütüldüğünü ifade eden Tosun, özellikle şehir hastanesi projesinin, Van’ın sadece kent merkezi için değil, çevre illeri de kapsayan bölgesel bir sağlık merkezi haline gelmesine katkı sağlayacağı söyledi.

“TÜM ÖZELLİKLİ BİRİMLER BU KAMPÜSTE TOPLANMIŞ OLACAK”

Planlamaya göre projenin; yatak kapasitesinin artırılması, ileri tanı ve tedavi ünitelerinin tek bir merkezde toplanması, acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve organize biçimde karşılanması gibi hedefleri içerdiğini aktaran Tosun, “800 yataklı Van Şehir Hastanesi, eğitim araştırma hastanesi kampüsüne ek bina olarak yapılıyor. Bittiğinde toplam kapasite 2 bin ila 2 bin 500 yatağa ulaşacak. Yatakların büyük kısmı tek kişilik odalardan oluşacak ve tüm özellikli birimler bu kampüste toplanmış olacak.” dedi.

“GÜNLÜK ORTALAMA 15 BİN HASTA GELİYOR”

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne günlük ortalama 15 bin hastanın başvurduğunu, hasta yakınları ve personelle birlikte hastanedeki toplam giriş sayısının 30 bin ila 35 bine ulaştığını dile getirdi.