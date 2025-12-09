Van'da önceki gün etkili olan kar yağışından dolayı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Başkale'de 6 ve Gürpınar ilçesin 22 olmak üzere toplam kapalı bulunan 28 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kapalı yolları açmak için çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımı ile Türkiye' in en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi de yoğun kar yağışı devam ediyor. Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye kar küreme araçları sevk ederek kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA