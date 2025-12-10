Meteoroloji 14. Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van ve Bitlis çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olması geçmesi tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi ön görülüyor.

Van’da bugün hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu