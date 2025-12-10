Meteoroloji 14. Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van ve Bitlis çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olması geçmesi tahmin ediliyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi ön görülüyor.
Van’da bugün hava durumu şu şekilde olacak;
- Bahçesaray: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Başkale: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Çaldıran: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Çatak: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Gürpınar: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Kaynak: Wanhaber: Fatma Öztürk