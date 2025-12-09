Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; sağlık kuruluşları dışında meydana gelen ani kalp durmalarında, profesyonel ekipler gelene kadar yapılacak hızlı müdahalelerin daha etkili hale getirilmesi hedefleniyor.

OED cihazlarının toplu yaşam alanlarında daha görünür ve erişilebilir noktalarda yer alması zorunlu hale getirilecek. Yönetmelik; kamu kurumları, özel kuruluşlar, toplu taşıma araçları ve yoğun kullanılan tüm kamusal alanları kapsıyor. Böylece OED cihazları yalnızca hastanelerde değil, günlük yaşamın içinde geniş bir alanda hazır bulunacak.

ERİŞİMİ KISITLAMIŞ ALANLARDA TUTULAMAYACAK

Cihazların kalp ritmini analiz edebilmesi ve gerekli durumlarda otomatik şok uygulayabilmesi, Türkçe ve İngilizce sesli komut verebilmesi, batarya durumu, test sonuçları, konum ve EKG verilerini Sağlık Bakanlığı'nın oluşturacağı OED-Net sistemine aktarabilmesi ve Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olması zorunlu hale getirildi.

Milli güvenlik kapsamında görev yapan bazı kurumların cihaz konumlarını sisteme bildirme zorunluluğu ise istisna olarak tutuldu. OED cihazlarının en kısa sürede erişilebilecek noktalarda, herkesin görebileceği yükseklikte, standart renkte, suya ve darbeye dayanıklı koruyucu dolaplarda ve uyarı işaretleriyle belirtilecek alanlarda bulundurulması gerekiyor. Cihazların kilitli veya erişimi kısıtlanmış alanlarda tutulmasına izin verilmiyor.

'OED-NET' YAZILIM SİSTEMİ DEVREYE ALINACAK

OED cihazlarını sağlık meslek mensupları, ilk yardımcı belgesine sahip kişiler ve Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi (SKKM) desteğiyle ilk yardım uygulayan halktan kurtarıcılar kullanabilecek. Cihazın bakımından, sarf malzeme temininden ve kullanım sonrası verilerin il sağlık müdürlüğüne tesliminden, cihazın sahibi olan kurum veya kişiler sorumlu olacak.

'OED-Net' adlı yazılım sistemi devreye alınarak, cihazların seri numaraları, konumları ve kullanım bilgileri bu sistem üzerinden takip edilecek. OED satın alan kişi veya kurumların, cihazı 30 gün içinde bu sisteme kaydettirmesi zorunlu olacak. Düzenleme; 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.