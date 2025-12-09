Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 16. hafta maçları tamamlanırken, puan tablosu da bir kez daha değişti.

Haftaya 11. sırada giren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü’ne 2 – 1 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü. Alt sıradaki takımların puan almasıyla İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 1 sıra gerileyerek haftayı 12. sırada tamamladı.

Lig’de son 4 haftadır kazanamayan siyah – kırmızılılar son olarak Manisa deplasmanında rakibine 2 – 1 yenildi. Temsilcimiz, ligdeki son 4 maçından 3’ünü kaybederken 1’inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig’de haftanın sonuçları ve puan durumu şu şekilde;

Serik Spor Futbol A.Ş. 1 - 3 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Eminevim Ümraniyespor 3 - 4 Amed Sportif Faaliyetler

Esenler Erokspor 4 - 1 Sakaryaspor A.Ş.

Boluspor 2 - 0 Erzurumspor FK

Alagöz Holding Iğdır FK 4 - 1 Adana Demirspor A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü 2 - 1 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

İstanbulspor A.Ş. 2 - 1 Özbelsan Sivasspor

Atakaş Hatayspor 0 - 3 Sms Grup Sarıyerspor

Bandırma Spor 2 - 0 Sipay Bodrum FK

Arca Çorum FK 2 - 0 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

PUAN DURUMU