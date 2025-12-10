Yağışlar sabah erken saatlerde etkili olmaya başladı. Yüz binlerce ailenin tek barınağı olan binlerce çadır sular altında kalarak ciddi zarar gördü, bazı çadırlarda su seviyesi 40 santimetreyi aştı.

Eşyaları sular altında kalan ve soğuktan korunma imkânlarını da yitiren Filistinliler, yetkililerden acil yardım talebinde bulundu.

"Dünya acilen harekete geçmezse, Gazze'de felaketi gözlerimizle göreceğiz"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı görüntülü mesajda, alçak basıncın etkileri nedeniyle "yaklaşan bir insani felaket" uyarısında bulundu.

Basal, "Dünya acilen harekete geçmezse, Gazze'de boğulma vakalarına tanık olacağız ve felaketi gözlerimizle göreceğiz." dedi.

Gazze Şeridi'nin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Basal, bölgeye sağlanan yardımların ihtiyaçların büyüklüğüyle kıyaslandığında oldukça yetersiz kaldığını vurguladı.

Mevcut durumun acil bir şekilde uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektirdiğini ifade eden Basal "Vicdanların uyanma zamanı geldi; Gazze halkının yaşadığı acı ve felaketin boyutu artık idrak edilmelidir." diye konuştu.

Gazze'deki hükümet, dün bir açıklama yaparak, bölgede gelecek 72 saat boyunca etkili olması beklenen Byron fırtınası nedeniyle uluslararası toplumdan "acil harekete geçmesini" istemişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da yaklaşık 100 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Nablus, Salfit kentleri ile Cenin'deki bazı beldeler, Tulkerim, Kalkilya, Eriha ve Kudüs'ün doğusundaki Ayzariye ile Ebu Dis beldelerine baskınlar düzenledi.

Nablus'ta 50, Salfit'te 15, Eriha'da 13, Kudüs'ün doğusundaki beldelerde yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Baskınlar sırasında serbest bırakılan Filistinlilerin yanı sıra Hamas ve Filistin Halk Cephesi'nden (FHKC) aktivistler ve yetkililerin yer aldığı aktarıldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin çoğu açık alanda gerçekleştirilen sorgudan sonra serbest bırakıldı.

Görgü tanıkları gözaltına alınanlar arasında, Filistin eski Başbakan Yardımcısı, Eğitim Bakanı Nasreddin Şair'in de bulunduğunu, sahada yapılan sorgudan sonra serbest bırakıldığını aktardı.

Ayrıca serbest bırakılan eski tutuklulardan Muhammed el-Aride de Cenin'in güneyindeki Arabe beldesindeki evinden gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.