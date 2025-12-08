Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 5 kişinin cansız bedeninin ve 11 yaralının getirildiğini aktardı.

ATEŞKESTEN BU YANA ÖLENLERİN SAYISI 376'YA ÇIKTI

Bakanlık hastanelere getirilen cenazelerden 2'sinin enkaz altından çıkarıldığı, 3'ünün ise İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 376'ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 626'ya, yaralı sayısının da 981’e ulaştığı bildirildi.

CAN KAYBI 70 BİN 365'E YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 365'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 58'e ulaştığı aktarıldı.