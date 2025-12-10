Van'da yaklaşık 40 yıldır ayakkabı imalatı yapan Mecit Emen, tamamen doğal malzemelerden üretilen reşiği yeniden tanıtarak kültürel mirası yaşatıyor.

Hem doğal yapısı hem de şık tasarımıyla büyük ilgi gören reşik ayakkabısı, keçi kılından üretildiği için terletmeyen, koku yapmayan, kaşıntı ve mantar oluşumuna neden olmayan özel bir yapıya sahip.

“HER NAKIŞIN BİR ANLAMI VAR”

Wanhaber’e konuşan reşik ustası Mecit Emen, her bir ayakkabının özel bir işçilikle üretildiğini belirterek, “Üzerlerine bölgemize özgü nakışlar ve motifler işleyerek insanların beğenisine sunuyoruz. İşlediğimiz her nakışın kendine has bir anlamı ve özelliği vardır. Ayrıca renk ve desenler kişiye özel olarak tasarlandığı için reşik ayakkabıları oldukça fazla talep görmektedir. 1987 yılından bugüne üretimini yapıyorum.” dedi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Reşik üretiminde son dönemlerde yoğunluk yaşandığını söyleyen Emen, “Bu ara bayağı yoğun geçiyor. Biz de atölyemizde reşik siparişlerimizi hazırlamaya devam ediyoruz. İl dışından bizleri arayarak ya da satışını gerçekleştirdiğimiz Bedesten Çarşısı’na gelerek sipariş verenler de oluyor.” ifadelerini kullandı.

“YAZ-KIŞ ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ”

Üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu dile getiren usta Emen, “Reşikleri yaz kış demeden üretiyoruz. Tamamen yıl boyunca durmaksızın üretim yapıyoruz. Geleneksel yöntemlerle imal ettiğimiz için süreç biraz meşakkatli. Dokunması, işlenmesi, kalıba çekilmesi, tabanlanması zaman alıyor. Bizim için mevsim fark etmiyor. Van’da havalar soğumasına rağmen talep olduğu için üretimimize devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK ÜRETİM 10–15 ÇİFT ARASINDA

Atölyedeki çalışan sayısına bağlı olarak günlük üretim miktarının değiştiğini söyleyen Mecit Emen, “Dört elemanla günde ortalama 10–15 çift çıkarıyoruz. Eğer eleman sayısı düşerse bir usta en fazla iki–üç çift üretebilir. Ürettiğimiz bu ürünlere yabancı turistler de ilgi gösteriyor.” dedi.

Organik yapısı nedeniyle yurt dışından da reşik siparişi aldıklarını vurgulayan Emen, “Ayda birkaç tane sipariş bile gelse bizim için çok değerli. Yurt dışına gönderdiğimiz ürünlere daha fazla dikkat ediyoruz. Çünkü bu, ülkemizi ve kültürel mirasımızı tanıtma vesilesi oluyor.” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR 1500 TL İLE 6000 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Reşik ayakkabılar, modeline ve işçiliğine göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor.

Düz modeller: 1500 TL

Standart işlemeli modeller: 2500–3000 TL

Özel işçilikli modeller: 5000–6000 TL