Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ortaklığıyla, halk edebiyatının güçlü sesi Ercişli Emrah için özel bir gece düzenleniyor. “Ercişli Emrah’ı Anma ve Âşıklar Gecesi” adıyla yapılacak etkinliğe tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.

8 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de Van Devlet Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleşecek programda; Türkiye’nin farklı bölgelerinden usta âşıklar ve şairler sahne alacak. Âşık Mehmet Çağları, Bayram Denizoğlu, Ahmet Poyrazoğlu, Yağız Ozan, Muhlis Denizer, İhsan Yavuzen, Hüsamettin Ergöl, Kâzım Gülle, Rahim Sağlam ile Şair Gökmen Sakın ve Şair Barış Kul, geceye sözleri ve sazlarıyla renk katacak.

Program boyunca Ercişli Emrah’ın eserleri seslendirilecek, âşık geleneğinin yaşayan örnekleri izleyiciyle buluşacak. Kültür-sanatla dolu bu özel akşam, Vanlıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.