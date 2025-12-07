Yunan basınındaki haberlere göre; Girit’in yaklaşık 26 deniz mili güneyinde göçmenleri taşıyan bir lastik bot battı. Bölgeden geçen ve Türk bayraklı olduğu belirtilen bir ticari gemi, yarı batık durumdaki lastik botu fark ederek durumu Yunan Sahil Güvenliği’ne bildirdi. Sahil güvenlik ekipleri, bottaki 2 kişiyi kurtardı, 18 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan göçmenler kayıt ve sağlık kontrolleri için Girit'in Ierapetra kentine götürüldü. Yaşamını yitiren göçmenlerin cenazeleri ise otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA