Üç gün önce başlayan yoğun kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde birçok köy yolunu da ulaşıma kapattı. İlçeye bağlı Bağdaş köyünün yüksek kesimlerinde otlatılan koyunlar da aniden bastıran kar yağışına yakalandı.

Çoban Senar Kılıç kısa sürede yoğunlaşan kar yağışı ve oluşan sis nedeniyle koyunlarını köye doğru yola çıkardı. Yoğun kar ve zorlu şartlara rağmen Kılıç, koyunları sağ salim köye ulaştırmayı başardı.

Koyunları köye yetiştirme sürecinin zorlu geçtiğini belirten Kılıç, "Her zamanki gibi köyden uzak dağlarda koyunları otlatıyordum. Aniden başlayan lapa lapa kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Bir de sis oluştu, koyunları kaybetme riskim vardı. Hemen yola koyulup koyunları köye doğru getirmeye başladım. Zorlu bir yolculukla tüm koyunları köye yetiştirdim" dedi.