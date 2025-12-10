Vanspor ile karşılıklı yolların ayrıldığı Teknik Direktör Hakan Kutlu, Vanspor yönetimine ve taraftarlara teşekkür ederek hedefe oynayan, yüksek bütçeli takımlar veya Süper Lig seviyesinde çalışmanın daha sağlıklı olacağı kanısına vardığı açıklamasını yaptı.

Hakan Kutlu açıklamasında, “Vanspor’da görev yaptığımız süre boyunca desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Vali Sayın Ozan Balcı’ya, İl Emniyet Müdürü Sayın Murat Mutlu’ya, her zaman yanımda duran çok değerli Serdar abime, Kulüp Başkanı Sayın Erol Temel’e, Kulüp Sponsoru Sayın Turgut Fırat’a Yönetim Kurulu Üyelerimize, büyük özveri gösteren futbolcu kardeşlerime, emekleriyle kulübü ayakta tutan kulüp personelimize, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Vanspor taraftarlarına ve süreç boyunca profesyonelliğiyle destek veren Sportif Direktörümüz Osman Yıldırgan’a teşekkür ederim.” dedi.

“YAPICI DURUŞUYLA YEREL MEDYAYA TEŞEKKÜRLER”

Van’ın yerel medyasına da teşekkürlerini ileten Kutlu, “Objektif ve yapıcı duruşlarıyla bizlere destek olan Van yerel medyasına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Son yıllarda edindiğim tecrübeler; Türkiye’de düşük bütçeli takımlarda futbolcu gelişimini ön planda tutarak, kulüp yapılanmasını daha sağlıklı bir hale getirmek için verilen mücadelenin çoğu zaman karşılık bulmadığını net bir şekilde göstermiştir.” ifadelerine yer verdi.

“VAN HALKINA MİSAFİRPERVERLİKLERİ VE VERDİKLERİ DESTEK İÇİN KALBEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kutlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Kariyer planlamamda, doğrudan hedefe oynayan, yüksek bütçeli takımlar veya Süper Lig seviyesinde çalışmanın, Türkiye’nin futbol gerçekleri açısından daha doğru ve sağlıklı olduğuna karar vermiş bulunuyorum. Bu vesileyle tüm Van halkına misafirperverlikleri ve verdikleri destek için kalben teşekkür ediyorum.”