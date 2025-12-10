Trendyol 1. Lig’de mücadele eden kırmızı-siyahlı Van ekibi, geçtiğimiz hafta deplasmanda Manisa Futbol Kulübü’ne konuk olmuş ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Karşılaşmada taraftarların “çirkin ve kötü tezahüratı” ve aynı müsabakada Lucas Henrique Da Silva’nın (Lucas Africo) “kural dışı hareketi” nedeniyle kulüp PFDK’ya sevk edildi.

“ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRATTAN PFDK’YE SEVK”

PFDK sevk raporunda, “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 07.12.2025 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.

“LUCAS AFRİCO DA PFDK’YA SEVK EDİLDİ”

PFDK raporunun devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü futbolcusu Lucas Henrıque Da Sılva’nın aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”