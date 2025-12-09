Yapılan görüşmeler sonucunda kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Osman Zeki Korkmaz’a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Osman Zeki Korkmaz kimdir?

Osman Zeki Korkmaz, 2006 yılında Fenerbahçe altyapısında antrenör olarak göreve başlayarak çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük yaptı. Kariyerinde Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Eskişehirspor ve Boluspor gibi önemli takımlarda görev aldı. 23 Ağustos 2021’de İstanbulspor’un başına geçen genç teknik adam, takımı Süper Lig’e taşıyarak 17 yıllık hasrete son verdi. Son olarak Haziran 2025’te Sivasspor’un başına geçen Korkmaz’ın görevi ise Ekim ayında sona ermişti. 1982 Trabzon doğumlu Teknik Direktörün futbolcu geçmişinin olmadığı ve kariyerine antrenörlükle başladığı biliniyor.