Kırmızı-siyahlı ekip, 26 Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Africo'ya, yönetim kararı doğrultusunda başka kulüplerle transfer görüşmesi yapması için izin verildiğini duyurdu.

LUCAS AFRİKO’YA Transfer GÖRÜŞMELERİ İÇİN İZİN VERİLDİ

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Lucas Africo’ya, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, kariyer planlaması kapsamında başka kulüplerle transfer görüşmeleri yapması için izin verilmiştir. Süreç, kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri gözetilerek profesyonelce yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Temmuz ayında takıma katılan ve defans – stoper bölgesinde görev yapan Brezilyalı oyuncu, bu sezon kırmızı siyahlı formayla 11 maça çıktı, 3 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.