Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde teknik heyetle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Kutlu’ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.