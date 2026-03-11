İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, kırgınlıkların bir tarafa bırakılarak Van Spor etrafında kenetlenimesini istedi. Temel; Vanspor’un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını vurgulayarak, kulübün Van’ın ortak değeri ve gururu olduğunu ifade etti.

“HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA KENETLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Başkan Erol Temel açıklamasında, “Vanspor sadece bir futbol kulübü değil, bu şehrin ortak değeri ve gururudur. Bu arma; Van’ın sokaklarında büyüyen çocukların hayali, taraftarın sevdası ve şehrin birlik ruhudur. Bugün her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var.” dedi.

“KIRGINLIKLARI, AYRILIKLARI BİR KENARA BIRAKALIM”

Temel, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Yönetimiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla ve tüm şehriyle Vanspor’a sahip çıkma zamanıdır. Çünkü Vanspor güçlü olursa Van güçlü olur. Gelin, kırgınlıkları, ayrılıkları bir kenara bırakalım ve Vanspor için tek yürek olalım.”