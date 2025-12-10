Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Gürpınar ve Başkale ilçelerinde 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana 13 mahallenin yolunu açan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsalda kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de beyaza bürünen Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde yol genişletme çalışması yürütüyor.

Ekipler Bahçesaray yolunu kullanan sürücülere, araçlarına zincir takmaları uyarısında bulundu.