Kent merkezine 116 kilometre uzaklıktaki 2400 rakımlı Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu. İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İlçe sakinlerinden Kıyasettin Bakışkan, "Karı seviyoruz. Kar ne kadar yağarsa güzel oluyor. Yollar iyidir. Kar yağdı, bir saat içinde ekipler yolları hemen açtı. Kuraklık için iyidir kar. Bu yıl ot iyi olacak" dedi.

Karla mücadele ekipleri kırsal mahalle yollarını açık tutmak için yoğun mesai yaparken, Başkale Belediyesi de ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.