Kitabesi ve vakfiyesi bulunmadığından hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ancak mimari özellikleri dolayısıyla 18. yüzyıla tarihlendirilen Van Kalesi'nin eteklerindeki Horhor Cami, tarihiyle dikkati çekiyor.

Bediüzzaman Said Nursi tarafından 1897-1907 ve 1912-1914 yıllarında ibadethane ve talebe yetiştirmek için kullanılan caminin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Ermeniler tarafından yıkıldığı tarihi kaynaklarda yer alıyor.

Van Kalesi'nin eteklerinde doğal su kaynakları ve asırlık ağaçların bulunduğu bölgede bulunan caminin restorasyonu için 2012'de Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesince çalışma başlatıldı.

Tarihi ihtişamına uygun olarak yeniden ayağa kaldırılan, yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemesi ve aydınlatma sistemiyle modernize edilen cami, 2024'te kısmen ibadete açıldı.

İsmini bölgedeki su kaynağından alan tarihi cami, diğer eksiklerin tamamlanmasıyla bir asrı aşkın aradan sonra bu yıl, beş vakit namazda yeniden cemaatini ağırlamaya başladı.

Cami imamı İsmail Tukdan, AA muhabirine, asırlık caminin Van için önemli inanç merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Bir zamanlar medrese olarak da kullanılan camide talebe yetiştirildiği belirten Tukdan, "Caminin 200 metre ilerisinde kalenin altından çıkan suyun çıkardığı sesten dolayı 'horhor' ismi kullanılmış. Bediüzzaman Said Nursi burada, Kur'an ile iştigal ederek, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir hakikat olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Eski Van Şehri ve Horhor Cami dahil 1914'de çıkan 1. Dünya Savaşı'ndan sonra harabe haline geliyor. Ermeniler giderken buradaki Müslüman hanelerini yıkıyorlar." dedi.

Caminin beş vakit namazda cemaatini ağırladığını dile getiren Tukdan, şunları kaydetti:

"Buranın drenajı yapıldı, caminin tavanı restore edildi ve caminin çevresi düzenlendi. Bunun yanında sulama sistemleri, aydınlatma, yürüyüş yolları, kamelyalar, tuvaletler, abdestlikler ve çeşme yapıldı. Bediüzzaman Said Nursi'yi tanıyanlar camiye gelerek onun ders verdiği mekanları görmek istiyorlar. Vanlıların yanı sıra Türkiye'den ve dünyanın her tarafından misafirlerimiz geliyor. Tarihi yerler, kültürümüzle olan bağlantı noktamızdır. Tarihi yapıları ayakta tutarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Bunlar silinmeyen ve insana dersini tazeleyen eserlerdir. Söz uçar ama eser kalır."

"Böyle bir yerde namaz kılmak bize de nasip oldu"

Fırsat buldukça camiye gelip ibadet ettiğini anlatan Cafer Oğuzyer ise "Ziyaretçilere yardımcı oluyoruz. Daha önce vatandaşlar buralara gelemiyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşlar rahatlıkla buraya pikniğe de gelebiliyor. Bahçeyi güzelleştirdik ve valimizin desteğiyle güzelleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ömer Karabulut da "Kentin tarihi yerlerini gezdiriyorum. Böyle bir yerde namaz kılmak bize de nasip oldu. Heyecan verici, çok memnun olduk. Gelip görmeye değer yerler." ifadelerini kullandı.