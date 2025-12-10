Kentte tamamlanan hastaneler, yapılan yatırımlar ve alınan modern tıbbi cihazlar sayesinde vatandaşlar daha nitelikli sağlık hizmetine kavuştu. Doktor atamalarının artması da sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltti.

Daha önce birçok hastanın tedavi için başka illere gitmek zorunda kaldığı Bitlis, artık birçok ameliyatın yapılabildiği güçlü sağlık altyapısına kavuştu.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde görev yapan kadın doktorlar da meslektaşlarıyla kentin sağlık hizmetlerinin gelişimine önemli katkı sunuyor.

Çabalarıyla yöre halkının takdirini kazanan kadın doktorlar, hastaların sağlık hizmetlerinden eksiksiz şekilde faydalanması için özveriyle görev yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Seda Yılmazer, AA muhabirine, mesleğinin büyük bir kısmında kırsalda çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.

İnsanlara sağlık hizmeti sunmak için kadın doktorların özel çaba sarf ettiğini ifade eden Yılmazer, şunları kaydetti:

"Sahada kadınlarla ve çocuklarla birebir temas etmek, onların dertleriyle dertlenmek, sağlık okuryazarlığının ve sosyoekonomik düzeyin düşük olduğu bölgelerde görev yapmak insana çok yönlü tecrübeler kazandırıyor. Hem o bölgelerde hem de şu an Bitlis'te görev yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kadınların toplumda yer almasını sağlayan ve seçme, seçilme hakkını tanıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

"İnsanların sağlığına katkıda bulunmak büyük bir onur"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Sultan Uçaroğlu ise "Kentte çocuk nüfusu oldukça yüksek. Bu, bizim için bir yük değil aksine büyük bir motivasyon kaynağı. Bu durum, ailelerin çocuklarıyla ilgili sağlık sorunlarında doktora daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor. Aynı zamanda erken tanı açısından bizlere önemli bir avantaj sunuyor. Çocukların yüzündeki gülümseme mutluluğumuz oluyor. Onları tedavi ederek iyileşmelerine yardımcı olmak çok keyifli." dedi.

"Güçlü kadın, güçlü toplum demektir"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Sarı da "Burada çalışmanın hem zorlu hem de güzel yönleri bulunuyor. Bitlis'te görev yapmak, coğrafi koşullar ve kış şartları nedeniyle bazen zor olsa da insanların sağlığına katkıda bulunmak benim için büyük bir onur." diye konuştu.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Elif Tarım, bölge insanına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.