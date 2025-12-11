Açıklanan verilere göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan 2024 yılında en yüksek payı yüzde 29,2 ile İstanbul aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan il düzeyinde cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2024 yılında İstanbul 13 trilyon 10 milyar 693 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 29,2 pay aldı.

İstanbul'u, 4 trilyon 672 milyar 844 milyon TL ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 trilyon 562 milyar 758 milyon TL ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 41 milyar 875 milyon TL ile Gümüşhane, 35 milyar 502 milyon TL ile Ardahan ve 28 milyar 137 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

Kişi başına GSYH'de 2024 yılında, İstanbul 802 bin 669 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 788 bin 873 TL ile Kocaeli ve 788 bin 859 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 203 bin 49 TL ile Van, 194 bin 660 TL ile Ağrı ve 188 bin 144 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2024 yılında on bir ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

2023 yılı verilerine göre ise İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 116 bin 767 TL ile Şanlıurfa, 110 bin 553 TL ile Ağrı ve 108 bin 21 TL ile Van son üç sırada yer almıştı.

VAN’DA KİŞİ BAŞINA GSYH YÜZDE 88 ARTTI, ANCAK HALA TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

GSYH, 2023 yılında 108 bin TL iken 2024’te 203 bin TL’ye yükseldi. Bu artışla beraber, Van’da kişi başına GSYH, bir yılda yaklaşık yüzde 88 oranında yükseliş gösterdi.

Buna rağmen Van, Türkiye’nin kişi başına GSYH açısından en düşük illeri arasında yer almayı sürdürüyor. 2024 verilerine göre İstanbul’da kişi başına GSYH 802 bin TL civarında seyrederken, Van’da bu rakam 203 bin TL seviyesinde bulunuyor. Bu verilere göre; Van, kişi başına gelirde İstanbul’un yaklaşık yüzde 75 gerisinde kalıyor.