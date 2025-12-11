Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Bakanlık binasında gerçekleşecek.

Bakan Vedat Işıkhan, tüm kesimlerin katılımını vurgulayarak, "Sosyal diyaloğun en önemli mekanizması" dedi.

İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek.

Yasaya göre 15 üyeden oluşan komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla karar alacak; oy eşitliğinde başkanın tarafı ağırlık kazanacak.

Yapı değişikliği talepleri devam etse de, mevcut formatla ilerlenecek.

BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşüş trendinde olduğunu belirterek, 2025 yılını yüzde 31'le kapatmayı öngördüklerini ifade etti. 2026 için yüzde 20, 2027 için tek haneli rakam hedeflendiğini söyleyen Şimşek, mali disiplin kurallarının güçlendirileceğini ekledi. Bu tahminler, zam oranını doğrudan etkileyecek; enflasyonun yanı sıra geçim endeksi ve istihdam dengesi de dikkate alınacak.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Şu anda net asgari ücret 22.104,67 TL, brüt ücret ise 26.005,50 TL seviyesinde. İşverenler için toplam maliyet 30.556,46 TL'yi buluyor; bu tutarın 4.030,85 TL'si SGK primi, 520,11 TL'si işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor. 2025'te yüzde 30 zam yapılmıştı.

2026 ASGARİ ÜCRET İÇİN HESAPLAMA DEĞİŞTİ

Komisyon görüşmelerinde enflasyon odaklı hesaplamalar ön planda.

İşte farklı oranlara göre net ve brüt ücret tahminleri:

Yüzde 20 zam: Net 26.584 TL, brüt 31.206 TL

Yüzde 25 zam: Net 27.630 TL, brüt 32.506 TL

Yüzde 28,5 zam (OVP enflasyon tahmini): Net 28.404 TL, brüt 33.417 TL

Yüzde 30 zam: Net 28.735 TL, brüt 33.807 TL

Yüzde 35 zam: Net 29.841 TL, brüt 35.107 TL

Yüzde 40 zam: Net 30.946 TL, brüt 36.407 TL

DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Uluslararası kurumlar da görüşlerini paylaştı.

JPMorgan, 2026 için yüzde 25 zam öngörerek net ücreti 27.630 TL olarak hesapladı; bu tahmin, bankanın yüzde 23 enflasyon beklentisiyle uyumlu.