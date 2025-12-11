Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Türk Hava Kurumu’nun 100. yılı kapsamında hazırlandı.

Mansur Erk’in kaleme aldığı, Orhan Karataş’ın yönettiği ve Murat Demirbaş’ın sahnelediği tek kişilik oyun, Hürkuş’un milli mücadele yıllarında Türk havacılığına yaptığı öncü katkıları sahneye taşıdı.

Hacıbekir Kültür Merkezinde saat 10.00 ile saat 13.00’de olmak üzere iki seans şeklinde sahnelenen oyun; öğrencileri hem tarihi hem de sanatsal bir yolculuğa çıkarılarak, Türkiye’nin havacılık serüvenine ışık tutan önemli bir isimle tanıştırdı. Oyun ile tarihi anlara şahitlik ettiklerini belirten öğrenciler söylenen türkülere de eşlik ederek, güzel vakit geçirdi.

Ücretsiz olan tiyatro oyunu yarın (12 Aralık Cuma günü) saat 13.00 ve 18.00’de de sahnelenecek.