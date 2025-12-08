Kabul edilen maddeye göre, 2026 yılı bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla 3 katı olacak. 2027-2028-2029 yıllarında ise artış, bir önceki yılın matrahına yeniden değerleme oranının yarısı kadar uygulanacak.

TAPU HARCI 3 KATINA ÇIKABİLİR

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanan tapu harcının ciddi biçimde yükseleceğini vurguladı.

Tolu’nun örneğine göre, 2025’te emlak vergisi değeri 3 milyon TL olan bir konut için toplam tapu harcı 120 bin TL iken, 2026’da aynı konutun değeri 9 milyon TL’ye çıkarsa harç 360 bin TL’ye fırlayacak.

SON 23 GÜN KRİTİK

Tolu, gerçek satış bedelinin düşük gösterilse bile tapu harcının emlak vergisi değerinden az olamayacağını hatırlatarak, “31 Aralık’tan önce tapu devri yapanlar eski matrah üzerinden %4 ödeyecek.

1 Ocak’tan sonra aynı işlem 3 kat pahalıya gelecek” dedi.