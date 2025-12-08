Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 asgari ücreti için kritik süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Bu yıl masanın yapısına ilişkin önemli bir değişiklik gündemde. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı komisyonda kamu temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesini içeren formülü değerlendiriyor. Bu tartışmalar sürerken zam beklentileri de giderek güçleniyor.

"GEREKLİ OLAN ARTIŞ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE"

Habertürk'e konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, enflasyonun ücretler üzerindeki tahribatına dikkat çekti. Yılmaz, yaptığı değerlendirmede "Satın alma gücündeki kayıpların telafisi için yüzde 40'ın üzerinde artış gerekli. Ancak ekonomik politikalar nedeniyle bunun gerçekleşmesi zor" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, 2022 ve 2023'te seçim süreci nedeniyle yapılan yüksek artışların bu yıl tekrarlanmayacağını, o dönemde ücretlerin toplamda yüzde 100'e yakın zam aldığını hatırlattı.

BU KEZ ENFLASYONUN ALTINDA KALMASI BEKLENİYOR

Prof. Dr. Yılmaz, yeni dönemde ücret politikalarının "beklenen enflasyon" üzerinden şekillendiğini belirterek, artışın sınırlı kalacağı görüşünde. Yılmaz, "Yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkma ihtimali düşük. Sıkı para politikasının sürdüğü, seçimin olmadığı bir dönemdeyiz. Ücretler bilinçli şekilde baskılanıyor" açıklamasında bulundu.

YILDA İKİ KEZ ZAM RAFA MI KALKIYOR?

Türk-İş'in Kasım ayı verilerine göre açlık sınırı 30 bin liraya dayanmış durumda. Yılmaz'a göre zam gelse bile asgari ücretlinin durumu değişmeyecek. "Artıştan sonra da açlık sınırının altında bir ücret söz konusu olacak" diyen Yılmaz, DİSK'in yılda iki zam talebinin bu yıl mümkün görünmediğini belirterek, "Bu uygulama tamamen seçim dönemlerine özgüydü. Bu yıl için böyle bir sinyal gelmez" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL ASGARİ ÜCRET HESAPLARI

Zam Oranı ------------------ Yeni Asgari Ücret (Net)

Yüzde 20 ------------------- 26.524 TL

Yüzde 25 ------------------- 27.630 TL

Yüzde 30 ------------------- 28.735 TL

Yüzde 35 ------------------- 29.840 TL

Yüzde 40 ------------------- 30.945 TL

NİHAİ RAKAM ARALIK SONU AÇIKLANACAK

Komisyon çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte hükümetin nihai teklifinin aralık ayının son haftasında duyurulması bekleniyor. Çalışanların beklentisi yüksek; kararın belirleyicisi ise ekonomi yönetiminin atacağı adımlar olacak.