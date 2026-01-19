Türkiye Merkez Bal Üreticileri Birliği’nin Genel Kurulunu yapacak. Genel kurul öncesinde, Vanlı arıcılık camiasının yakından tanıdığı Fırat Çenberlitaş, Türkiye Merkez Bal Üreticileri Birliği Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Fırat Çenberlitaş, bugüne kadar Türkiye’nin birçok ilinde; birliklerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, üreticilerin örgütlü gücünün artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşması için yürütülen çalışmalarda aktif rol aldığını söyledi.

“TÜM ARICILARIN SESİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Çenberlitaş yaptığı açıklamada “Amacımız; Türkiye genelinde arıcılığı planlı, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Üreticinin söz sahibi olduğu, birliklerin daha etkin çalıştığı, Türkiye arıcılığının geleceğini birlikte inşa edeceğimiz bir Merkez Birliği için yola çıktık” dedi.

