Son olarak Arca Çorum FK futbolcusunu renklerine bağlayan kırmızı siyahlı ekip, İspanya’nın Castellón kulübünde forma giyen Kenneth Obinna Ma ile 1,5 yıllık imzaladığını açıkladı.
"YENİ TRANSFER KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLSUN"
Van Spor FK kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İspanya’nın Castellón kulübünde forma giyen Kenneth Obinna Ma ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimizin kulübümüze hayırlı olmasını diler, kırmızı-siyah formamız altında başarılar temenni ederiz." denildi.
Kaynak: Mecnun Çali