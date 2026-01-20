İmaj Altyapı Van Spor FK, Galatasaray'ın eski yıldızlarından biri olan Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı. Oğulcan son olarak Arca Çorum FK forması giyiyordu.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 3. transferini duyuran kırmızı siyahlı Van ekibi, önemli bir transferi daha bitirdi.

4.TRANSFER TAMAMLANDI

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, forvet mevkiinde oynayan Oğulcan Çağlayan ile 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kırmızı siyahlı ekibin devre arası transfer sayısı 4'e çıkmış oldu.

"ÜSTÜN BAŞARILAR TEMENNİ EDERİZ"

İmaj Altyapı Van Spor FK, transfer dikkat çeken kısa bir video eşliğinde şu mesajla duyurdu;

"Kulübümüz, Çorum FK forması giyen kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimizin camiamıza ve Oğulcan Çağlayan’a hayırlı olmasını diler, kırmızı-siyah formamız altında üstün başarılar temenni ederiz."