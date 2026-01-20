Trendyol 1. Lig’de önemli bir hafta daha geride kaldı. Lider Amed Sportif Faaliyetlerin puan alamadığı haftada Erzurumspor FK 2. sıraya yükseldi. Sahasında konuk ettiği temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile puanları paylaşan Esenler Erokspor ise haftayı 3. sırada tamamladı.

VAN SPOR HAFTAYI 1 PUANLA NOKTALADI

Ligin 21. hafta maçında deplasmanda güçlü rakibi Esenler Erokspor ile karşılaşan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakibi ile 0 – 0 berabere kalan temsilcimiz, hanesine 1 puan yazdırarak haftayı 28 puanla 11. sırada tamamladı.

Temsilcimiz ligin 22. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yı ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarına başlayan kırmızı – siyahlılar, aynı zamanda kadrosunu güçlendirmek için transfer arayışlarını da sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde;

Arca Çorum FK 4 - 1 Adana Demirspor A.Ş.

Atakaş Hatayspor 2 - 2 Manisa Futbol Kulübü

Bandırma Spor 4 - 1 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Esenler Erokspor 0 - 0 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Erzurumspor FK 2 - 0 Amed Sportif Faaliyetler

Boluspor 1 - 2 Sms Grup Sarıyerspor

Eminevim Ümraniyespor 5 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

Alagöz Holding Iğdır FK1 - 0 Sakaryaspor A.Ş.

İstanbulspor A.Ş. 2 - 2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Sipay Bodrum FK 1 - 2 Özbelsan Sivasspor

PUAN DURUMU